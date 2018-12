La senatrice dei Democratici Usa Elizabeth Warren ha avviato le procedure per creare un comitato esplorativo per correre alle elezioni presidenziali 2020 degli Stati Uniti, una mossa che in genere anticipa una campagna ufficiale, iniziando dalle primarie. È la prima a farlo tra i principali potenziali candidati dem. "La middle class americana è sotto attacco", dichiara in un video che accompagna questa mossa. "Come ci siamo arrivati? I miliardari e le grandi società hanno deciso che volevano di più della torta e hanno ingaggiato politici per tagliarsi una fetta più grossa". Dimissioni e licenziamenti: l'amministrazione Trump perde pezzi. FOTO