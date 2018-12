Tornato in porto dopo 7 mesi di navigazione nel Golfo Persico, il marinaio Bryan Woodington è sbarcato e ha baciato il marito Kenneth come nella storica foto del marinaio e l'infermiera alla fine della Seconda Guerra Mondiale a Times Square. Ma la foto non è piaciuta a tutti e ha provocato polemiche, tanto che l'emittente di Jacksonville, News 4 Jax, che ha ripreso il momento, ha ricevuto molti messaggi d'odio. I due, novelli sposi, dicono però di aver ricevuto più reazioni positive che negative, e che la Marina è stata con loro premurosa e tollerante. L'immagine del bacio è stata postata su Facebook anche dall’autorità portuale di Mayport. Il bacio fa parte di una tradizione che vuole che un marinaio vinca il privilegio di poter sbarcare per primo e baciarsi con i propri cari a favore di telecamera. E così è stato per Woodington e il marito.

Il precedente

"Bryan mi aveva detto di vestirmi completamente di bianco perché voleva rifare la famosa foto ma non sapevo che avesse vinto la lotteria fino al giorno in cui è tornato", ha raccontato Kenneth. Loro non sono stati però i primi omosessuali a vincere questa speciale lotteria della Marina: nel 2011 una coppia lesbica aveva avuto lo stesso privilegio. Bill Austin, portavoce dell’autorità portuale di Mayport, ha confermato che non è la prima volta che avviene un bacio omosessuale in occasione di questa lotteria.