Australia, anche canguri e Koala festeggiano il Natale. VIDEO

L'Australia si prepara al Natale e tutti sono impazienti di spacchettare i regali. E anche per gli animali del Symbio Wildlife Park è un giorno di festa, come testimonia questo video diffuso dalla piattaforma Storyful.

Un caldo Natale

In Australia le festività natalizie coincidono con la bella stagione. Per gli abitanti dell'emisfero australe sarà, come ogni anno, un caldo Natale. Il count down è cominciato per tutti, anche per gli animali. I koala, canguri, wallaby, vombatidi e opossum dello zoo australiano non vedono l'ora di spacchettare i regali e ingannano l'attesa gustandosi le prelibatezze tipiche del Natale. Insomma, anche al Symbio Wildlife Park si respira ormai da diverse settimane il clima di festa.