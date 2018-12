Si profila "un'emergenza migranti di Natale", come è stata definita da Proactiva Open Arms, dopo che 311 persone sono state soccorse nel Mediterraneo centrale da una nave della stessa ong spagnola e ora si trovano a bordo dell'imbarcazione in attesa che venga indicato un porto sicuro per farli sbarcare. L'Italia ha già fatto sapere di non avere intenzione di accoglierli e Malta si è limitata a inviare un elicottero della Guardia costiera per evacuare per emergenza medica un neonato di due giorni e sua madre.

Il piccolo Sam salvato dopo 24 ore in mare

Subito dopo essere nato su una spiaggia libica, tre giorni fa, il piccolo Sam ha passato 24 ore in mare, a bordo di un barcone. La ong ha subito lanciato un appello perché il neonato venisse portato in salvo e Sam è stato evacuato, insieme alla madre di 23 anni, con un elicottero della Guardia costiera maltese.

I soccorsi e il no di Malta

La Valletta si è però rifiutata non solo di accogliere gli altri migranti a bordo, ma anche di fornire viveri e approvvigionamenti. Tra i profughi “ci sono tante donne incinte e diversi bambini”, ha spiegato il comandante della missione di soccorso Gerard Canals. Open Arms racconta come “tre barche in pericolo di naufragio" siano state soccorse "in un solo giorno". Per un certo lasso di tempo, anche la guardia costiera libica ha preso parte ai soccorsi ma poi ha abbandonato l'area senza alcun preavviso e al momento non risponde alle richieste di soccorso. "Questi sono i risultati delle politiche migratorie europee. Il silenzio per far sparire i morti in mare non ha funzionato", scrive l'ong in un altro tweet.

Altri 33 salvati da SeaWatch

Oltre ai 311 soccorsi da Open Arms, altri 33 migranti sono stati salvati al largo della Libia da SeaWatch, un'altra delle ong che ha ancora navi nel Mediterraneo centrale. "SeaWatch ha appena concluso il soccorso di 33 persone in difficoltà", scrive la ong su Twitter chiedendo un "porto sicuro per loro e per le 311 persone a bordo di openarms_fund".

Salvini: “Porti italiani sono chiusi”

Chiusi anche i porti italiani. Il ministro dell’Interno italiano Matteo Salvini, ha chiarito: "La nave Open Arms, di Ong spagnola con bandiera spagnola, ha raccolto 200 immigrati e ha chiesto un porto italiano per farli sbarcare, dopo che Malta (dopo aver fatto giustamente sbarcare una donna e un bambino) ha detto di no. La mia risposta è chiara: i porti italiani sono chiusi! Per i trafficanti di esseri umani e per chi li aiuta, la pacchia è finita". Dura la replica del fondatore di Proactiva Open Arms, Oscar Camps: "Matteo Salvini, la tua retorica e il tuo messaggio, come tutto in questa vita, finirà. Però sappi che tra qualche decennio i tuoi discendenti si vergogneranno di ciò che fai e ciò che dici”.

