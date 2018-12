Le forze speciali britanniche hanno liberato la nave italiana portacontainer Grande Tema, della Grimaldi Lines, sequestrata da quattro clandestini che si erano nascosti a bordo. Lo ha reso noto la polizia di Essex. La nave era partita da Lagos, in Nigeria: i pirati l'hanno bloccata per ore nell'Estuario del Tamigi.



A bordo nella nave un equipaggio di 27 persone. Nessuno è rimasto ferito. "Abbiamo ora tratto in salvo la nave nell'Estuario del Tamigi - ha segnalato in una nota la polizia di Essex - quattro uomini sono stati arrestati in base all"Immigration Act'. Il cargo è stato messo al sicuro poco dopo le 23 di venerdì 21 dicembre" ed è stato portato nel porto di Tilbury.