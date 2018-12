I visti di lavoro temporanei in Gran Bretagna saranno limitati a un anno. Per i lavoratori altamente specializzati, che dimostreranno un salario garantito di minimo, che potrebbe essere di 30mila sterline all'anno, la durata del visto sarà invece di 5 anni. Sono queste le restrizioni per gli ingressi nel Regno Unito da parte di cittadini dell'Ue dopo la Brexit, stando alle indicazioni contenute nel libro bianco sull'immigrazione post-Brexit che il governo britannico si appresta a presentare il segretario agli Interni Sajid Javid. Lo riferiscono i media britannici.

In discussione la soglia di 30mila sterline

La soglia minima di 30mila sterline come salario annuale per i cittadini Ue che vorranno entrare nel Regno Unito dopo la Brexit con un visto di lavoro specializzato è "oggetto di ulteriore discussione", ha detto Javid. "Non fisseremo oggi la soglia precisa - ha specificato -. Ce ne sarà una ma è importante consultare le aziende per trovare quella giusta".

Nessuna preferenza per i cittadini dell'Ue

Le proposte contenute nel libro bianco sull'immigrazione post-Brexit sono state elaborate in seguito alle raccomandazioni formulate dal Comitato consultivo per la migrazione all'inizio di quest'anno. Il Comitato ha suggerito che i cittadini dell'Ue non abbiano alcuna preferenza rispetto a quelli provenienti da Paesi al di fuori del blocco. I dettagli delle proposte del governo saranno pubblicati oggi, 100 giorni prima del 29 marzo, giorno in cui il Regno Unito lascerà l'Ue (BREXIT, LE TAPPE). Javid ha dichiarato: "Stiamo fornendo istruzioni chiare per ottenere il controllo dei nostri confini e introdurremo un nuovo sistema che funzioni nell'interesse del popolo britannico. Sarà un sistema di immigrazione unico, basato sulle competenze, costruito attorno al talento e alla competenza che le persone possono portare, piuttosto che da dove provengono, massimizzando i benefici dell'immigrazione e dimostrando che il Regno Unito è aperto alle imprese".