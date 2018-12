Mentre in Italia si attende il rientro della salma di Antonio Megalizzi, il giornalista morto nell'attentato compiuto la scorsa settimana al mercatino di Natale di Strasburgo (FOTO - TESTIMONIANZE), in Francia continuano le indagini. Una terza persona è stata arrestata e incriminata: si tratta di un 37enne fermato giovedì scorso, parente dell'attentatore Cheriff Chekatt (ucciso qualche giorno fa in un blitz della polizia). Gli inquirenti ritengono che l’uomo abbia avuto un ruolo nel fornire il revolver - una pistola calibro 8 messa in servizio nell'esercito francese nel 1892 - usato dall'assassino per la strage. Il 37enne è stato incriminato per “cospirazione criminale” e “acquisizione, possesso e trasferimento di armi di categoria B da almeno due persone in relazione a un'impresa terroristica”. L’accusato, secondo le richieste del pubblico ministero di Parigi, è stato imprigionato.

Atteso il rientro della salma di Antonio Megalizzi

Nell’attacco di Strasburgo hanno perso la vita cinque persone. Tra queste c’è anche il giornalista italiano Antonio Megalizzi. Nelle prossime ore è previsto il rientro della salma del giovane reporter: non è escluso che possa avvenire già oggi, o al massimo domani, con un volo di Stato che dovrebbe atterrare all'aeroporto di Ciampino. Poi la salma verrà trasferita a Trento, dove Megalizzi viveva. Prima dei funerali, previsti per giovedì, sarà allestita nella chiesa parrocchiale di Cristo Re la camera ardente.