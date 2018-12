Giappone, esplosione in un ristorante di Sapporo: almeno 42 feriti

Una potente esplosione si è verificata in un ristorante della città di Sapporo, nel nord del Giappone. Almeno 42 persone sono rimaste ferite, una in modo grave. La deflagrazione, di cui ancora si ignorano le cause, è avvenuta intorno alle 20.30 locali. Le immagini che sono arrivate dal posto mostrano l'edificio che ospitava il ristorante completamente collassato e invaso dalle fiamme, con le squadre dei vigili del fuoco impegnate a spegnare l’incendio.

Edificio raso al suolo, forse fuga di gas

Il ristorante si trovava in un palazzo di due piani, ora completamente raso al suolo, nel quartiere centrale di Toyohira. Anche i tetti e le vetrine dei negozi vicini hanno subito ingenti danni. La polizia ha reso noto che tutte le persone coinvolte nell’esplosione sono state portate in ospedale. Dai primi indizi, sembra che la causa dello scoppio possa essere una fuga di gas. Un residente ha detto di aver sentito un rumore improvviso simile a un fulmine, prima di avvertire un forte scossone. Il boato si è verificato alle 20.30 ora locale, le 12.30 in Italia, e le autorità hanno ordinato l'evacuazione dell'area perché temono che possa esserci un'altra esplosione.