A partire dal 1° luglio 2019, essere un fumatore in Svezia sarà più difficile: da quella data, infatti, entrerà in vigore il divieto di fumo per molte zone all’aperto tra cui parchi giochi, banchine di attesa dei treni nelle stazioni ferroviarie e ristoranti all'aperto.

Obiettivo: niente fumo entro il 2025

Nel Paese scandinavo il divieto esiste già dal 2005 per bar e ristoranti. Ora, la nuova legge approvata dal Parlamento (Riksgaden) con 142 voti a favore e 120 contrari renderà ancora più ristrette le aree in cui è consentito fumare. Attualmente, sono designate specifiche zone nella maggior parte dei luoghi di lavoro e luoghi pubblici. Ma probabilmente non saranno in molti a risentire delle nuove norme: dati ufficiali mostrano che nel 2016 solo l'11% dei 10 milioni di svedesi fuma tutti i giorni con regolarità e circa il 10% occasionalmente. L'obiettivo della nuova legge è quello di rendere il paese scandinavo senza fumo entro il 2025.