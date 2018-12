Ada Hegerberg primo Pallone d'Oro femminile. Gaffe sessista del dj Solveig: sai twerkare?

Prima la gaffe sessista, poi le scuse. Così il famoso dj e produttore francese Martin Solveig, protagonista di un'uscita infelice dal palco della cerimonia del Pallone d'Oro andata in scena ieri sera a Parigi. L'episodio è avvenuto dopo la premiazione della norvegese Ada Hegerberg, vincitrice del primo Pallone d'Oro femminile assegnato dal magazine France Football. L'attaccante del Lione aveva appena finito il suo discorso, in cui aveva definito il premio "un grande passo avanti per il calcio femminile" e incoraggiato le giovani ragazze a credere in se stesse, quando si è sentita rivolgere la seguente domanda da Solveig: "Sai twerkare?".

Il twerk della discordia

Il riferimento è alla danza sensuale che si esegue muovendo il bacino in modo provocante. La giocatrice ha risposto con un imbarazzato "no" e ha poi lasciato il palco visibilmente seccata. In tanti sui social media hanno criticato il 41enne Solveig. Tra questi, anche il tennista scozzese Andy Murray che su Instagram ha scritto: "Un altro esempio del ridicolo sessismo che ancora esiste nello sport". Solveig ha quindi fatto 'mea culpa' su Twitter: "Mi scuso con chiunque possa essersi sentito offeso. Era uno scherzo, probabilmente di cattivo gusto, e per questo voglio scusarmi".

Le reazioni

La gaffe ha subito scatenato il dibattito sui social. "Congratulazioni all'attaccante norvegese Ada Hegerberg per essere diventata la prima vincitrice del Pallone d'Oro a livello femminile. Per quanto riguarda il 'presentatore' che ti chiede se sai 'twerkare' in diretta tv, sembra che abbiamo un nuovo idiota del giorno!", è stato il caustico commento dell'account Twitter ufficiale della Roma calcio femminile. Tweet accompagnato da quelli di diversi giornalisti sportivi: Grant Wahl, firma di Sports Illustrated ha definito il momento come "pura spazzatura" aggiungendo: "Questa è la schifezza che devono fronteggiare quotidianamente le atlete femminili"; mentre Darren Cleary del programma radiofonico Off The Ball ha preferito postare un video con alcune delle migliori giocate della calciatrice norvegese sottolineando amaramente:"Questo è il motivo per cui [Hegerberg] ha vinto il primo Pallone d'Oro femminile. Purtroppo le immagini dello stupido che le chiede di twerkare saranno viste molto più di queste".

Le scuse

In un altro tweet, Solveig ha postato una foto che lo ritrae mentre stringe la mano alla Hegerberg precisando di essersi chiarito con lei e che la giocatrice "ha capito che si trattava di uno scherzo". La stessa vincitrice del Pallone d'Oro ha confermato di avere ricevuto le sue scuse e che il dj "era davvero triste che fosse andata così". "In quel momento - ha assicurato - non ci stavo proprio pensando. Sinceramente, ero solo felice di ballare e di avere vinto il Pallone d'Oro".

Chi è Ada Hegerber

La norvegese Ada Hegerber, classe 1995, gioca nel Lione e ha conquistato quattro campionati francesi di fila e ben tre Champions League, segnando anche nell'ultima finale. Per vincere il Ballon d'Or assegnato da France Football ha battuto la collega danese Pernille Harder. Ada si è detta dispiaciuta per l'accaduto. "Non l'ho considerata una molestia sessuale o qualcosa di simile in quel momento. Ero solo felice di ballare e di aver vinto il Pallone d'Oro", riporta il Guardian. La calciatrice norvegese si è detta incredibilmente felice di essere la prima donna a vincere il premio: "È una grande motivazione a continuare a lavorare duro e insieme al team vinceremo altri titoli". Hegerbeg ha aggiunto: "Voglio concludere con alcune parole per le giovani ragazze di tutto il mondo: credete in voi stesse".

Data ultima modifica 04 dicembre 2018 ore 16:56