Dal 2001 in Gran Bretagna ha chiuso più di un pub su quattro. Le ultime cifre aggiornate arrivano dall'Ufficio Nazionale di Statistica (Ons) del Regno e certificano che dall'inizio del nuovo millennio le attività sono passate da 52.500 nel 2001 ad appena 38.815. Gli addetti del settore temono quindi di dover dire addio ai pub britannici, dopo la pubblicazione dell'ennesimo dato negativo sulla tendenza alla contrazione del numero di questi locali in Gran Bretagna, in atto ormai da un ventennio.

Fra le cause l’aumento delle imposte sulla birra

A pagare lo scotto sono stati soprattutto i piccoli locali delle periferie, schiacciati dal peso dei crescenti costi di gestione. Tom Stainer, portavoce del gruppo di pressione Camra (Campaign for real ale) ha definito questi dati "scioccanti" e ha lanciato un appello al governo britannico "per salvare i pub all'estinzione". Fra le cause delle chiusure, l'esponenziale aumento delle imposte sulla birra, salite del 42% fra il 2008 ed il 2013, anche se poi congelato nell'ultima finanziaria.