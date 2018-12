Trump: “Non vedo nessun’altra ‘Persona dell’anno’ di Time oltre a me”

"Non riesco a immaginare nessun altro oltre me stesso come 'persona dell'anno' di Time”. A dirlo è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, rispondendo a una domanda dei giornalisti. Il titolo viene assegnato annualmente dal settimanale americano a persone o cose che "nel bene o nel male" hanno inciso sugli eventi. Trump si era aggiudicato il riconoscimento nel 2016, anno in cui ha vinto le elezioni presidenziali.

Tredicesimo nel sondaggio tra i lettori

“Ora si chiama 'Persona dell'anno', giusto? Non più “Uomo dell'anno”, non è vero?” ,ha detto Trump ai cronisti. “Deciderà il Time. Io ci sono già stato e non riesco a immaginare nessun altro all'infuori di Trump", ha sottolineato il presidente dopo la pubblicazione del sondaggio tra i lettori del settimanale sulla persona da incoronare a dicembre. Nella consultazione, Trump si è piazzato tredicesimo, con il 2% dei voti insieme al Ceo di Amazon, Jeff Bezos, al Ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, e al procuratore speciale che indaga sulle interferenze di Mosca nelle presidenziali Usa, Robert Mueller. Nel 2017 il titolo è stato tributato al movimento contro le molestie sessuali #MeToo. Trump ha sostenuto di essere stato scelto anche lo scorso anno ma di aver rifiutato il titolo, affermazione poi smentita dalla stessa rivista.

Il sondaggio del Time

Nel sondaggio pubblicato dalla rivista, Trump è stato superato da un notevole numero di donne. Nella fascia del 3% dei voti rientrano infatti Michelle Obama, Ariana Grande, Lady Gaga, Beyoncé, Taylor Swift e Meghan Markle. Ma a spiccare è il nome di Christine Blasey Ford, la donna che ha messo a rischio la nomina di Brett Kavanaugh alla Corte Suprema dopo averlo accusato di molestie sessuali.