Il ministro dell'Interno francese, Christophe Castaner, denuncia la "deriva totale" del movimento dei "gilet gialli" (CHI SONO) che da sabato 17 novembre blocca strade e raffinerie per protesta contro il caro carburante, puntando il dito contro "la radicalizzazione" e il "numero troppo grande di feriti". "Assistiamo a una deriva totale di una manifestazione nata in modo casuale sabato e che ora si radicalizza con affermazioni non più coerenti, che vanno in tutte le direzioni", ha dichiarato Castaner su France 2. Finora il bilancio delle manifestazioni è di un morto e 528 feriti.

"Diritto di manifestare non è diritto di ferire agenti"

Oltre alla vittima, una donna investita in Savoia da un'altra donna al volante presa dal panico in mezzo ai dimostranti che battevano sul tetto della sua vettura, da sabato tra i 528 feriti delle manifestazioni ce ne sono 17 gravi. Castaner ha citato in particolare il caso dei "tre poliziotti feriti a colpi di bocce" e il gruppo che si era asserragliato in un centro commerciale "armato di spranghe di ferro e bottiglie molotov". "Il diritto di manifestare - ha detto il ministro - non è quello di bloccare e di ferire gli agenti".