Francia, manifestazioni "gilet gialli": auto forza blocco, morta donna

La mobilitazione in Francia dei "giubbini gialli", movimento spontaneo nato contro l’aumento dei prezzi del carburante e poi trasformatosi in una sorta di "rivolta" tra città e campagna, è iniziata con un tragico evento. Un’auto ha forzato un blocco stradale in Savoia, nel sud del Paese, e una manifestante è rimasta uccisa. La notizia è stata resa nota dal ministero dell’Interno. La conducente della macchina è stata fermata. Oggi sono previste circa 1.500 manifestazioni in tutta la Francia. Bloccato un uomo anche a Parigi che, con un furgone, voleva oltrepassare le barriere della polizia. Altri incidenti in varie città hanno causato qualche ferito.

L’incidente in Savoia

La manifestante dei cosiddetti "giubbini gialli" è rimasta uccisa a Pont-de-Beauvoisin dall'automobile di una donna che si è trovata nei disordini ed è stata presa dal panico. La donna stava accompagnando la figlia piccola dal medico, quando i manifestanti hanno cominciato a dare colpi alla sua auto. Impaurita, la conducente ha accelerato e ha investito una manifestante, rimasta uccisa. Sotto shock, la conducente è stata posta in stato di fermo.

Fermato un uomo a Parigi

Tensioni anche nella capitale. La polizia ha fermato un furgone che voleva oltrepassare le barriere. L'uomo aveva sfilato il suo giubbino giallo per dissimularsi e passare facendo credere di non far parte dei manifestanti. Il traffico, nella zona ovest del peripherique, è stato rallentato dai gilets jaunes che hanno invaso la carreggiata.

Altri incidenti in diverse città

I manifestanti in tutta la Francia, secondo gli Interni, sarebbero circa 50.000. In varie città si stanno verificando altri incidenti con qualche ferito leggero. Sulla tangenziale di Besancon, nell'est, un automobilista esasperato dal blocco stradale ha fatto inversione di marcia provocando un incidente con due feriti e un'altra persona è rimasta contusa in uno scontro a Selestat, sempre nell'est del Paese. Nel Sud della Francia due manifestanti e un poliziotto sono rimasti feriti in due diversi incidenti.

Il ministro: "Livello di preoccupazione massimo"

Il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, ha lanciato un appello: "Il nostro livello di preoccupazione è massimo. Abbiamo chiesto ai manifestanti di prendere tutte le misure di prevenzione e sicurezza. Il diritto a manifestare è essenziale, ma bisogna anche fare in modo che un'organizzazione minima delle manifestazioni eviti questi drammi".

I propositi della manifestazione

L’iniziativa dei "gilet gialli" era partita dai social network e aveva raccolto un consenso abbastanza ampio tanto da far preoccupare il governo. La protesta è stata innescata dall'aumento dei prezzi dei carburanti ma si è estesa a una più ampia denuncia della politica del governo in materia di tassazione e calo del potere d’acquisto. Il movimento è poi arrivato a contrapporre i ricchi cittadini alla Francia dimenticata delle campagne. Nel Paese, a partire dal primo gennaio prossimo, le tasse sul gasolio dovrebbero aumentare di 6,5 centesimi al litro e quelle della benzina di 2,9 centesimi. Nella mobilitazione si stima che siano coinvolte circa 600 città francesi e si prevede che strade e punti nevralgici resteranno bloccati a causa della manifestazione. A Parigi sono attese migliaia di persone e già dalle 7 di questa mattina si sono raggruppate in diversi punti d’ingresso della tangenziale della Capitale.