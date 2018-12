Accusa di aggressione sessuale per l'ex calciatore Paul Gascoigne

L'ex calciatore della nazionale inglese, Paul Gascoigne, è stato accusato di aggressione sessuale e dovrà presentarsi in tribunale il prossimo dicembre per risponderne. La ragione di queste accuse risalirebbe ad un episodio controverso accaduto lo scorso agosto e che ha coinvolto una donna su un treno diretto a York. Gascoigne era infatti stato arrestato per averla "toccata in modo inappropriato", ma successivamente rilasciato, tanto che la vicenda sembrava essere stata archiviata. Fino ad oggi.

La formalizzazione delle accuse

La stampa inglese, citando un portavoce delle forze dell'ordine britanniche, scrive che, nei confronti di Gascoigne, sarebbero state formalizzate le accuse. L'ex calciatore della nazionale dei Tre Leoni è stato avvisato mediante una raccomandata postale e dovrà presentarsi in tribunale l'11 dicembre. Già lo scorso ottobre, Gascoigne è stato coinvolto in nuove polemiche riguardo al suo stato di salute, tanto che la Scottish Hall of Fame gli ha negato l'atteso riconoscimento.

Esperienza in Italia e addio al calcio

Nato a Dunston nel Regno Unito, 51 anni, Paul Gascoigne è considerato uno dei centrocampisti inglesi più talentuosi della storia della nazionale dei Tre Leoni. La sua carriera, però, è stata macchiata da problemi di alcolismo. Dall'Everton ai Rangers fino al Newcastle, sono tante le squadre britanniche in cui ha militato, senza dimenticare i tre anni in Italia, dal '92 al '95, con la maglia della Lazio. Con la nazionale inglese ha collezionato 57 presenze e 10 gol. Nel 2004 ha dato il suo addio al calcio.