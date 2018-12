Incendi in California: sale a 59 il numero delle vittime, 300 dispersi

Sale a 59 il bilancio delle vittime degli incendi in California e, come riferiscono le autorità americane, sono oltre 300 le persone disperse (FOTO). Migliaia di cittadini hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni. Un quarto fronte di fuoco avanza a sud e si aggiunge ai tre che dallo scorso 8 novembre hanno già devastato intere aree nella zona a nord della capitale Sacramento e in quella di Los Angeles e Malibù. Il rogo più distruttivo è Camp Fire, nel nord dello Stato, che ha bruciato 138mila acri e distrutto 8.650 abitazioni e la cittadina di Paradise. Devastato anche l'83% del parco federale Santa Monica Mountains National Recreation Area, a Ovest di Los Angeles: è il più grande parco nazionale urbano, con 35 milioni di visitatori annuali.

I soccorsi in azione per arginare gli incendi e cercare i dispersi

I soccorsi, oltre che nello spegnere le fiamme, sono impegnati anche nella ricerca di altre vittime che potrebbero essere rimaste intrappolate nelle loro abitazioni. Una delle aree più colpite dai roghi rimane quella della cittadina di Paradise, completamente distrutta dal fuoco. Qui, come scrive la Cnn, 461 persone e 22 cani stanno perlustrando la zona per trovare altri eventuali morti. I Vigili del fuoco, intanto, continuano a lavorare anche più a sud per arginare il Woolsey Fire, nella contea di Los Angeles, e Hill Fire, nella Ventura County, che hanno distrutto migliaia di abitazioni. Ma, anche a causa dei forti venti, l’emergenza non si ferma e un nuovo rogo - il Sierra Fire - è divampato nella contea di San Bernardino.

Data ultima modifica 15 novembre 2018 ore 16:50