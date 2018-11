Francia, social network sotto osservazione per scovare evasori fiscali

Social network sorvegliati speciali per scovare gli evasori fiscali. E’ l’idea del ministro francese per i Conti Pubblici, Gèerald Darmanin che, intervenendo al programma 'Capital' della tv M6, ha annunciato l'avvio, per l'anno prossimo, del nuovo programma di controllo di Facebook, Instagram e affini.

Contenuti social nelle banche dati fisco

"Se ti fai fotografare tante volte con un'auto di lusso e non hai i mezzi per farlo, magari sono stati tuo cugino o la tua ragazza a prestartela, ma magari no...", ha osservato Darmanin, precisando che in virtù di una nuova legge, i contenuti pubblicati sui social potranno ormai essere integrati nelle banche dati del fisco. "I vostri profili personali, visto che sono pubblici, saranno messi sotto osservazione", ha aggiunto, precisando che la misura sarà avviata, in fase "sperimentale", nel corso del prossimo anno.