In Indonesia proseguono senza sosta le ricerche in mare dei corpi delle vittime e della scatola nera dell'aereo della Lion Air che ieri si è schiantato in mare davanti all'aeroporto di Giacarta. A bordo c'erano 189 persone, tra i quali l'italiano Andrea Manfredi. Secondo le autorità non ci sono sopravvissuti. I soccorritori hanno lavorato tutta la notte inviando 26 feretri all'obitorio, ora in fase di identificazione con i familiari delle vittime in arrivo dalle zone di origine. Finora sono stati recuperati 10 corpi intatti e diversi resti. I frammenti dell'aereo e gli effetti personali recuperati, da documenti d'identità ad abiti e borse trovate sparse sulla superficie del mare, sono stati disposti su un telone in un porto a nord di Giacarta (LE IMMAGINI DELLA TRAGEDIA).

Il dibattito sulla sicurezza

Il disastro ha riacceso i riflettori sulla sicurezza aerea a fronte di una industria di settore cresciuta a ritmi vertiginosi. La Lion Air tuttavia era stata recentemente rimossa dalle “black list” dell'Unione europea e degli Stati Uniti. La compagnia ha ammesso che il velivolo era stato controllato la sera precedente dopo l'arrivo da Bali, su segnalazione dei piloti, ma i tecnici avevano dato il disco verde dopo averlo ispezionato. L'aereo era stato consegnato dalla Boeing solo due mesi fa assieme a un'altra dozzina di velivoli dello stesso tipo, e aveva all'attivo circa 800 ore di volo.

La dinamica

Il velivolo caduto ieri si è inabissato nel mare di Giava 13 minuti dopo il decollo: era diretto ad una isola vicina a Sumatra. Il pilota aveva chiesto l'autorizzazione a rientrare 2-3 minuti dopo il decollo, segnalando un problema la cui natura non è ancora stata chiarita. L'incidente rappresenta il peggior disastro aereo in Indonesia dallo schianto in mare del volo AirAsia da Surabaya a Singapore nel dicembre 2014, in cui morirono tutte le 162 persone a bordo. E' il secondo incidente con vittime per la Lion Air, dopo uno schianto in fase di atterraggio nel 2004 che causò 25 morti a Solo City.