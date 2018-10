Germania, elezioni in Assia: calano Cdu e Spd, volano Verdi e Afd

Calano Cdu e Spd, volano Verdi e Afd. Sono questi, secondo i primi exit poll e le prime proiezioni, i risultati delle elezioni in Assia, in Germania. Il partito di Angela Merkel resterebbe la prima forza politica nel Land, ma perderebbe oltre 10 punti percentuali rispetto a 5 anni fa. Gli ecologisti sarebbero al secondo posto insieme ai socialdemocratici. Bene anche l'ultradestra di Afd.

I primi numeri

Secondo le prime proiezioni, divulgate dalla Zdf, la Cdu otterrebbe il 27,4% dei voti, l'Spd scivolerebbe al 19,8%, i verdi otterrebbero il 19,7%, l'ultradestra di Afd entrerebbe nel Parlamento locale con il 12,8%, i liberali avrebbero il 7,2% e la sinistra della Linke il 6,6%. La Cdu, quindi, si fermerebbe intorno al 27%, mentre nel 2013 aveva preso il 38,3%. Cinque anni fa, i socialdemocratici erano al 30,7%, i Verdi all’11,1%, l'ultradestra di Afd al 4,1%, i liberali al 5%, la Linke al 5,2%.

Le prime reazioni

“Accusiamo dolore per i voti perduti, ma abbiamo anche visto che vale la pena lottare. Volevano restare la prima forza politica del Land e volevamo ottenere che nessuna coalizione si potesse formare contro di noi. Entrambi i risultati sono stati ottenuti”, ha detto il candidato della Cdu dell'Assia, il presidente uscente Volker Bouffier. Esulta, invece, la leader dei Verdi tedeschi, Annalena Baerbock: “L'Assia non è mai stata così verde come oggi. Siamo felici di questo storico miglior risultato dei Verdi in Assia”. Di diverso tenore il commento di Thorsten Schaefer-Gumbel, candidato di punta dell'Spd in Assia: “È una difficile e amara serata per l'Spd, non abbiamo raggiunto quello che volevamo. Si tratta di un'amara sconfitta ed è il peggior risultato dal 1946”.

Le elezioni in Assia

Gli elettori dell'Assia sono stati chiamati alle urne per un voto ritenuto molto importante per il futuro della Grosse Koalition. In un Land di 6,2 milioni di persone, 4,4 milioni quelle con il diritto di voto. Per i risultati finali si dovrà aspettare fino a notte inoltrata o alle prime ore di lunedì. La Cdu di Angela Merkel difende la sua presa sul Land che dura ormai da 19 anni.