Caso Khashoggi, Trump: “Piano andato storto”. Attesa verità di Erdogan

“Un piano andato storto”. È così che il presidente Usa Donald Trump ha definito l'omicidio del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi (LE TAPPE DEL CASO). Il tycoon, in un’intervista a Usa Today, ha raccontato di aver telefonato al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e che quest'ultimo gli ha detto che “né lui né il re sono coinvolti”. Ieri aveva anticipato di “non essere soddisfatto” dalle risposte ricevute da Riad sulla vicenda. Il capo della Casa Bianca, comunque, ha ribadito di non voler bloccare la vendita di armi Usa a Riad: ci sono “molte altre” possibili sanzioni, ha precisato, di cui discuterà con le figure chiave del Congresso.

Attesi i risultati dell’inchiesta turca

La numero uno della Cia Gina Haspel, intanto, è andata in Turchia per collaborare alle indagini sull'uccisione del giornalista nel consolato di Riad a Istanbul. E per oggi è attesa la verità “nuda e cruda” turca: il presidente Recep Tayyip Erdogan, infatti, ha promesso che renderà pubblici i risultati dell’inchiesta sulla morte del reporter.

Accuse e depistaggi

Dalle prime indiscrezioni, sembra che il cerchio si stia stringendo sempre più intorno a bin Salman e ai depistaggi degli 007 sauditi per coprirne il possibile coinvolgimento. Pur fermamente negati dai sauditi, continuano a emergere legami tra i killer e bin Salman (come le almeno quattro chiamate dalla sede diplomatica all'ufficio del principe ereditario nelle ore in cui il giornalista veniva ucciso). “Abbiamo di fronte una situazione in cui c'è stato un omicidio brutalmente pianificato e ci sono stati tentativi di nasconderlo”, ha accusato la Turchia. Ieri sono state diffuse le immagini di un sosia di Jamal Khashoggi che esce dal consolato saudita di Istanbul poco dopo l'omicidio, per far credere che il reporter avesse lasciato l'edificio. E ancora: tre uomini inquadrati da telecamere di sorveglianza mentre, all'indomani del delitto, bruciano documenti nel giardino sul retro del consolato. A una quindicina di chilometri dal consolato, in un parcheggio sotterraneo dove è rimasto per due settimane, è stato anche trovato un minivan nero con targa diplomatica saudita: forse il veicolo con cui il corpo di Khashoggi è stato fatto uscire.