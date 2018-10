Elezioni in Baviera, exit poll: la Csu crolla al 35,5%, boom dei Verdi

Primi exit pool delle elezioni bavaresi: il partito conservatore di centrodestra, la Csu, sarebbe prima ma crolla al 35,5% (47,7% nel 2013) e perde la maggioranza assoluta. Trionfano i Verdi con il 18,5% (8,6% nel 2013). Ottimo risultato anche per i Freie Waehler 11,5%. Precipitano i Socialdemocratici con il 10% (20,6%). Alternative fuer Deutschland, partito di estrema destra che non era ancora rappresentato nel parlamento regionale, conquista invece l'11%. I liberali raggiungono il 5%, mentre la Linke, la sinistra, è fuori con il 3.5%.

Alta affluenza

È stata molto alta l'affluenza al voto, con il 72,5% della partecipazione, rispetto al 63,6% del 2013. È quanto emerso dai dati divulgati dalla tv Ard. Alle urne sono stati chiamati 9,5 milioni di elettori.

Csu: Risultato doloroso, ma abbiamo mandato a governare

Il candidato presidente della Csu Markus Soeder è intervenuto per commentare il crollo del suo partito: "Non è un giorno facile della Csu, e questo è un risultato doloroso. Lo accettiamo e ci confrontiamo. Lo analizzeremo. Ma una cosa è chiara: non solo siamo il partito più forte, ma abbiamo anche un chiaro mandato a governare". "Adesso bisogna costruire un governo stabile per la Baviera", ha aggiunto. Alle scorse votazioni regionali, nel 2013, il partito aveva ottenuto il 47,7%.

Afd: "Non è realistica una coalizione con Csu"

"È una sconfitta molto amara per il nostro partito", ha dichiarato il segretario generale dell'SPD Lars Klingbeil. "Analizzeremo questi risultati in Baviera e a Berlino", ha affermato. "Quel che già si può dire è che si tratta di un chiaro segnale al governo di Berlino", ha aggiunto, criticando lo "stile sbagliato" e le troppe liti nel governo federale. "Con questo risultato abbiamo l'aumento più significativo di tutti", è il commento entusiasta di Joerg Meuthen, di Afd, che ha sottolineato come "non è realistico trattare per una coalizione con la Csu".