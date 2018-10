Il matrimonio di Eugenia di York: royal wedding senza Camilla

Eugenia di York, per una volta, si prende (assieme all'altare) la scena. Nona in linea di successione sul trono britannico, si è sposata con lo storico fidanzato, Jack Brooksbank. Ventotto anni, Eugenia è nipote della regina Elisabetta. È infatti la secondogenita del Principe Andrea e di Sarah Ferguson. Spesso eclissata dai più noti e solitamente eleganti cugini Harry e William, ha scelto un abito bianco di Peter Pilotto, con maniche lunghe, un lungo strascico ma (contravvenendo alla tradizione) senza velo. Valorizzando così una tiara di diamanti e smeraldi.

L'abito della sposa

Il matrimonio si è tenuto nella Cappella di San Giorgio a Windsor, la stessa che ha ospitato, lo scorso maggio, le nozze del principe Harry con Meghan Markle. La testimone di Eugenia è stata la sorella maggiore Beatrice, mentre il marito ha scelto il fratello Tom. La sposa è stata accompagnata da sei damigelle e due paggetti. Tutti cugini della sposa, tra i quali non potevano mancare i due figli maggiori di William e Kate: George e Charlotte. Unica eccezione “non reale” tra i piccoli accompagnatori: Theodora Rose, figlia del cantante Robbie Williams e di Ayda Field.

La famiglia reale

Era presente gran parte della famiglia reale, dal principe Carlo alla regina Elisabetta e a Filippo. Si è però notata l'assenza di Camilla, ufficialmente per un impegno già preso in precedenza. In realtà i tabloid inglesi parlano di un rapporto teso tra la seconda moglie di Carlo e il fratello minore Andrea (padre di Eugenia). C'era grande attesa, come sempre, per gli abiti scelti dagli ospiti, a cominciare da Kate Middleton e Meghan Markle. La consorte di William ha scelto il rosa ciclamino, mentre la moglie di Harry ha preferito un blu scuro, poco consueto in un matrimonio pomeridiano. Sorridente nel suo abito verde ha sfilato anche Sarah Ferguson, la rossa a lungo odiata a corte per il suo burrascoso divorzio con Andrea. È arrivata in auto assieme all'altra figlia, Beatrice, che invece ha scelto il blu.

Una parata di stelle

Le nozze sono state risparmiata dalla pioggia ma non dal vento, che ha creato qualche curioso incidente agli abiti e agli eccentrici cappelli delle invitate. Oltre alla famiglia reale, hanno sfilato diverse star. C'erano Robbie Williams, Demi Moore, Pixie Geldolf (figlia di Bob), Liv Tyler, Naomi Campbell. La scelta più eccentrica è stata probabilmente quella della modella Cara Delevingne, in uno smoking da uomo.