Gran Bretagna: la strada è un fiume, con il kayak in mezzo al traffico

Come aggirare gli inconvenienti del maltempo: in Gran Bretagna un gruppo di persone ha deciso di percorrere in kayak una strada allagata, nella contea dell’Essex. L’iniziativa è stata ripresa da alcuni passeggeri di un bus che viaggiava da Strood all'isola di Mersea, ed è stato rilanciato anche sulla piattaforma Storyful. Nel video si vedono le macchine che percorrono la strada con accanto diverse canoe dal colore sgargiante.

Meglio dell'automobile

Oliver Jordan, uno di coloro che si è avventurato sulla strada con il kayak, ha spiegato di aver pensato di aggirare il problema dell’allagamento nel modo più semplice. Secondo l’uomo, infatti, guidare l’automobile in queste condizione è piuttosto pericoloso: "Se è abbastanza profondo da andare in kayak, sicuramente è abbastanza profondo per rovinare la tua macchina".