Maiorca devastata dalle piogge : 8 morti

È salito a 8 morti il bilancio delle piogge torrenziali che hanno colpito l'isola spagnola di Maiorca. Lo riferiscono i servizi di emergenza, aggiungendo che sono ancora 7 le persone che mancano all'appello. Tra le vittime ci sarebbe una coppia di turisti britannici, annegata in un taxi a Sant Llorenc des Cardassar, il comune a 60 chilometri da Palma, che risulta essere il più colpito dalle piogge torrenziali di queste ore, anche a causa dell'esondazione di un torrente. Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha inviato un messaggio di cordoglio, esprimendo "solidarietà e sostegno alle famiglie, agli amici delle vittime e a tutti quelli colpiti da questa tragica alluvione".

Caduti 233 litri di acqua per metro quadrato in sole due ore

Come riporta El Pais, l'Assessore regionale delle Finanze e della Pubblica Amministrazione, Catalina Cladera, ha descritto la situazione come "devastante", spiegando che le autorità non avevano previsto piogge così intense: "L'allerta è passata da gialla ad arancione in breve tempo, e il torrente – di Sant Llorenc des Cardassar – era in buone condizioni, ma è caduta molta acqua in pochissimo tempo". Secondo le stime, infatti, la tempesta che ha colpito l'isola ha scaricato a terra quasi 233 litri per metro quadrato in sole due ore. La quantità enorme di acqua avrebbe causato l'esondazione del torrente Ses Planes, solitamente asciutto, che ha distrutto l'area urbana, trascinando decine di auto, allagando le case e costringendo molti a rifugiarsi nei piani alti. La città maiorchina conta circa 8mila abitanti, molti dei quali sono stati evacuati dalle loro abitazioni e hanno trovato riparo all'interno di un ippodromo e di un palazzetto dello sport. Tra i dispersi c'è anche l'autista del taxi nel quale sono morti i due turisti britannici.

Mobilitato anche l’esercito

Il governo regionale sta coordinando gli sforzi e sul luogo sono arrivati 80 militari e sette veicoli dei servizi di emergenza dell'esercito che stanno collaborando con gli oltre 100 soccorritori, al lavoro dalla notte scorsa. In almeno tre città dell'isola sono state chiuse le scuole. Per oggi, secondo l'Agenzia Meteorologica di Stato, è prevista ancora pioggia in tutta la parte orientale della Penisola iberica e sulle Baleari, ma l'intensità dovrebbe essere inferiore, anche se localmente "piogge forti e tempeste possono verificarsi fino al tardo pomeriggio".