Francia, sequestrate 20 tonnellate di mini Tour Eiffel

Operazione in Francia contro il commercio illegale di souvenir. La polizia transalpina ha infatti sequestrato 20 tonnellate di Tour Eiffel in miniatura nel corso di un controllo sugli oggetti che quotidianamente vengono venduti ai turisti in visita a Parigi.

Conservati in mille scatole

L'operazione ha permesso di rinvenire e confiscare i souvenir ancora conservati in oltre mille scatole di cartone in due depositi di Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) e Clichy (Hauts-de-Seine), e in tre negozi nella regione di Parigi. Secondo quanto precisato dalle autorità queste piccole riproduzioni di metallo sono vendute a gruppi di cinque per la modica cifra di un euro davanti ad attrazioni come il museo del Louvre e negli spazi antistanti alla vera Tour Eiffel, uno dei monumenti più visitati del mondo.

Gli arresti

Un'indagine congiunta che ha coinvolto anche le autorità francesi per l'immigrazione ha portato a irruzioni da tre grossisti cinesi, gestori di negozi a Parigi e Aubervilliers. I tre, interrogati e poi arrestati, sono sospettati dagli inquirenti di essere a capo della rete di importazione delle torri e di fornitura ai rivenditori attivi nella capitale. Gli agenti hanno inoltre fermato quattro intermediari e due venditori illegali di origine africana sprovvisti di regolare permesso di soggiorno. Nel 2013, la Direzione dell'Intelligence della questura di Parigi aveva già sequestrato a Le Bourget 60 tonnellate di miniature raffiguranti la Tour Eiffel e destinate al mercato nero.