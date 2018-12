Massachusetts, 70 esplosioni di gas in 3 città: un morto e 16 feriti

Inferno di fuoco in Massachusetts, dove una persona è morta e almeno 16 sono rimaste ferite a causa di una serie di esplosioni, circa settanta, e di incendi probabilmente dovuti a disfunzioni al servizio del gas, come si vede in questo video ripreso da Storyful. Le esplosioni sono avvenute in tre cittadine, non lontano da Boston (GUARDA LE FOTO): Lawrence, North Andover e Andover. Per tutta la zona sud di Lawrence, come riferito dai media locali, è stata ordinata l'evacuazione, così come per tutti i clienti della società del gas Columbia.

Forse un problema di pressurizzazione delle condutture

Una delle ipotesi emerse dalle prime ricostruzioni degli esperti è che ci sia stato un problema di pressurizzazione nelle condutture della società. In campo comunque è scesa anche l'Fbi per approfondire le indagini in tutte le direzioni.