Russia, capo della guardia nazionale sfida a duello Navalny

Una sfida "a duello" in vecchio stile quella lanciata da Viktor Zolotov, capo della Guardia nazionale russa, al leader dell'opposizione Alexei Navalny. L'invito a battersi è arrivato attraverso un video caricato sul web.

La sfida

"Sul ring, sul tatami del Judo, ovunque: prometto di trasformarti in poltiglia", ha tuonato Zolotov, che a lungo è stato il capo della sicurezza di Vladimir Putin. La sua sfida arriva in seguito alla pubblicazione da parte del fondo anti-corruzione di Navalny di un'inchiesta, che denuncia "prezzi gonfiati" per l'acquisto delle derrate alimentari dedicate alla Guardia Nazionale. Navalny sta attualmente scontando una condanna a 30 giorni di prigione per alcune infrazioni collegate ad una protesta.

Le critiche al rivale

Proseguendo il suo appello, Zolotov ha paragonato Navalny ad altre figure dell’opposizione, come il deceduto oligarca Boris Berezovsky e l'imprenditore Mikhail Khodorkovsky: "Siete tutti marci, arrugginiti e in decomposizione. In giro per i Balcani, alle prese con incontri segreti per fare a pezzi lo Stato".