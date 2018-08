Uragano Lane minaccia le Hawaii, Trump dichiara lo stato di emergenza

L'uragano Lane si sta avvicinando alle Hawaii come un pericoloso ciclone di categoria 4 e il governatore dello stato, David Ige, ha esortato i residenti a fare scorte di viveri e acqua per almeno due settimane. Fino a sabato gli uffici pubblici delle Hawaii resteranno chiusi mentre i supermercati sono stati letteralmente svuotati. L'atterraggio dell'uragano è previsto nelle prossime 48 ore. Se anche non dovesse avvenire sulla terraferma, il vento e la pioggia si preannunciano devastanti.

Trump dichiara lo stato di emergenza

Il presidente Trump ha firmato lo stato di emergenza per le Hawaii. Secondo i metereologi, il ciclone tropicale, al momento di categoria 4, porterà venti tra i 200 e i 250 km/h. Gli uragani non sono un fenomeno comune per le Hawaii o per l'area del Pacifico Centrale. L'ultimo significativo e' stato Iniki nel 1992.