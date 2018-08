Spagna, auto travolge pedoni a Saragozza: tre feriti, due arresti

La polizia spagnola ha arrestato due persone, un uomo e una donna, fuggite da un'auto che questa mattina, 20 agosto, ha investito un gruppo di pedoni su un marciapiede di Saragozza, nel nordest della Spagna. Tre persone sono rimaste ferite. La polizia non ha rilasciato commenti sulla natura dell'episodio. Tuttavia, secondo il quotidiano Heraldo de Aragón le indagini vertono per ora su un "incidente stradale e non su un atto intenzionale".

Feriti fuori pericolo

Secondo quanto riportato dal quotidiano El Mundo, le tre persone ferite stavano aspettando sul marciapiede ed erano in procinto di attraversare la strada sulle strisce pedonali. Un uomo di 45 anni è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Saragozza ma non sarebbe in pericolo di vita. Per gli altri due feriti, una coppia, si teme una frattura per la donna mentre l’uomo avrebbe riportato forti contusioni alla spalla e al costato.