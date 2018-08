È morto Kofi Annan, ex segretario dell'Onu e premio Nobel per la pace

Kofi Annan, l'ex segretario generale dell'Onu, è morto in Svizzera a 80 anni dopo una breve malattia. A confermare la notizia anche la famiglia e la fondazione del ghanese, con un post su Twitter. Settimo segretario delle Nazioni Unite (dal 1997 al 2006), Anna insieme all'Onu ricevette anche il premio Nobel per la pace nel 2001, per il loro lavoro "per un mondo meglio organizzato e con più pace" (CHI ERA: SCHEDA).

La carriera da diplomatico nell'Onu

Nato a Kumasi, in Ghana, l'8 aprile 1938, da una famiglia di antica nobiltà tribale, Annan si laureò al Macalester College di St. Paul in Minnesota, per poi perfezionarsi in economia all'Institut Universitaire des Hautes Etudes di Ginevra e in management al prestigioso Massachusetts Institute of Technology. Alle Nazioni Unite dal 1962, tutta la carriera del diplomatico si è svolta all'interno dell'Onu, anche in situazioni di emergenza in diversi contesti, in Africa come in Asia, o in Bosnia. Nel 1993, gli venne affidato l'incarico di responsabile delle missioni di pace. Dopo l'invasione irachena del Kuwait, fu mandato dall'allora segretario generale Boutros Boutros-Ghali in Iraq per negoziare il rimpatrio del personale Onu: in quella veste contribuì a mediare la liberazione degli ostaggi occidentali. Fu poi segretario generale delle Nazioni Unite per due mandati, dal gennaio 1997 al dicembre 2006. Dal 2007 aveva poi avviato la sua fondazione, con cui continuava a lavorare per la pace.

