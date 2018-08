Un’auto si è schiantata (FOTO) a velocità sostenuta contro le barriere di protezione fuori dal Parlamento di Westminster, a Londra. Come spiega la polizia su Twitter, l'uomo alla guida del veicolo è stato arrestato. E' sospettato di terrorismo. Ci sarebbero diversi feriti, ma, secondo le prime informazioni fornite dagli agenti, nessuno sarebbe in pericolo di vita. La stazione della metropolitana di Westminster è chiusa, così come è vietato l'accesso e l'uscita dal Parlamento. Ancora non chiara la dinamica di quanto è successo. Il sindaco della città Sadiq Khan ha scritto su Twitter di essere "in contatto con la polizia" e di seguire gli sviluppi della situazione, ringraziando gli agenti e i soccorritori accorsi sul posto.

Lo schianto

Le indagini sono in mano all'anti-terrorismo. Ma Scotland Yard ha precisato che al momento non può dire se si sia trattato o no di un atto terroristico. Lo schianto contro le barriere esterne di sicurezza è avvenuto alle 7.37 locali, le 8.37 italiane. Nelle zone circostanti, tra Millbank, Parliament Square e Victoria Tower, è stato creato un cordone di sicurezza e l'intera area è chiusa dalla polizia.

Due persone in ospedale

Il servizio ambulanze di Londra ha reso noto che sono due le persone ferite portate in ospedale dopo i primi soccorsi sul posto: non sarebbero in gravi condizioni. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto circa 7 persone per terra, ma non è chiaro quanti fossero stati urtati e quanti si fossero buttati al suolo.

Testimone a Sky News: “È stato davvero drammatico”

Un testimone ha detto a Sky News: “È stato davvero drammatico. Ho visto il fumo uscire dal veicolo, è successo tutto molto in fretta”. Altri hanno raccontato di aver avuto l'impressione di un'azione deliberata da parte dell'uomo che era al volante del veicolo, una Ford di color argento. Nel marzo 2017 un uomo, Khalid Masood, poi rivelatosi simpatizzante jihadista, investì e uccise quattro persone vicino al Parlamento e poi accoltellò a morte un poliziotto.

Data ultima modifica 14 agosto 2018 ore 11:49