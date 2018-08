Spagna, crolla passerella al Festival di Vigo: oltre 300 feriti

Oltre 300 feriti, almeno 5 in modo grave, tra cui due adolescenti, per il crollo di una passerella in legno ad un Festival a Vigo, in Spagna. Secondo la Bbc, la piattaforma sul lungomare era piena di gente che assisteva all'esibizione di un artista rap durante "O Marisquino", evento di due giorni in Galizia. Secondo testimoni oculari, citati dal quotidiano locale Faro de Vigo, la piattaforma di legno è crollata durante la prima canzone del concerto, quando il rapper Rels B ha chiesto alla folla di saltare.

Oltre 300 feriti

I media e le autorità locali riportano che circa 300 persone sono state soccorse ferite o in stato di choc. Alcuni spettatori che erano sulla piattaforma, 30 metri di lunghezza e 10 di larghezza, sono caduti in mare. I testimoni hanno riferito scene di panico mentre le persone cercavano di mettersi in salvo.

Non ci sarebbero morti

Diverse squadre di emergenza hanno soccorso i feriti, e i subacquei sono stati fatti scendere in acqua per verificare che nessuno fosse rimasto intrappolato sotto la struttura. La polizia ha confermato che non ci sono morti accertati.

Data ultima modifica 13 agosto 2018 ore 11:45