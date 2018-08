Belgio, aggressione omofoba: picchiati fumettista italiano e marito

Picchiati selvaggiamente con una spranga perché gay. E' successo domenica 12 agosto in Belgio, a Gand. Le vittime dell'aggressione omofoba sono Mauro Padovani, fumettista italiano di 47 anni, e il marito Tom Freeman di 59 anni. A denunciare l'accaduto, anche attraverso un post su Facebook, è stato Padovani: sui social ha pubblicato una foto che ritrae la coppia con evidenti tagli sanguinanti sul volto.

Fermati due sospetti

Padovani e Freeman, che è malato di Alzheimer, sono stati entrambi ricoverati in ospedale: hanno riportato contusioni e due vertebre schiacciate. Lunedì 13 agosto, le autorità belga hanno fermato due persone sospettate di aver compiuto l'aggressione.

La ricostruzione

Tutto è iniziato davanti a casa della coppia. I due sono saliti in macchina mentre i vicini erano nascosti in mezzo a due auto. "Mio marito - ha raccontato Padovani - ha aperto la portiera e una donna gli ha dato un pugno in faccia, mentre l'uomo gli ha dato una ginocchiata nella schiena, l'ha buttato per terra e gli ha fratturato due vertebre. A qurel punto, io sono uscito con in mano quella cosa di metallo che si usa per bloccare il volante dell'auto e ho intimato ai due vicini di andare via. L'uomo, un ragazzo giovane, è riuscito a prendere il bloccasterzo e mi ha colpito una ventina di volte. L'ultima 'legnata' è stata in testa; per un attimo ho perso conoscenza e dopo mi sono ripreso. Quando ho aperto gli occhi, ho sentito mio marito che mi chiamava 'Mauro Mauro Mauro aiutami'. Io però non riuscivo a muovermi. Questa è stata la cosa peggiore: essere a terra e non poter aiutare mio marito, che chiedeva aiuto". Molte le attestazioni di solidarietà alle vittime sulla pagina Facebok del disegnatore.