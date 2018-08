"Firenado", in Inghilterra un tornado di fuoco nato da fiamme e vento

Una combinazione distruttiva di vento e fiamme, in pratica un tornado di fuoco. Oppure, in inglese, "firenado", dall'unione tra "fire" e "tornado". È il fenomeno, ripreso in un video diffuso da Storyful, a cui hanno assistito il 6 agosto i vigili del fuoco accorsi in una fabbrica di materie plastiche nel Derbyshire, in Inghilterra, per domare un incendio. Il Derbyshire Fire and Rescue Service ha detto che l'incendio ha coinvolto migliaia di pallet di plastica accatastati e "si è diffuso in un piccolo cantiere e in diversi carrelli elevatori".

Come si crea il "firenado"



Il video è stato condiviso dal Leicestershire Fire and Rescue Service, che ha spiegato che un "firenado" si crea "quando l'aria fredda penetra dall'alto nell'aria calda causando un vortice simile a quello che forma un tornado". Il fumo nel cielo si estendeva fino a Nottingham, a circa 20 miglia a nord-est della fabbrica, secondo quanto riferito dalla BBC.