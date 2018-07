Obama e Michelle ballano scatenati al concerto di Beyoncé e Jay-Z

Barack e Michelle Obama scatenati al concerto di Beyoncé e Jay-Z. L'ex presidente degli Stati Uniti è stato immortalato in un video amatoriale mentre ballava con l'ex first lady durante la tappa di Landover, in Maryland, dell'On the Run Tour II 2018.

La seconda volta di Michelle

La performance dell'ex coppia presidenziale, e della figlia minore Sasha, è stata catturata lo scorso sabato da diversi fan vicini al palco protetto del FedEx Field che ospitava gli Obama. I video hanno restituito ancora una volta quella che è la versione pop di Obama e Michelle, già ripresi in passato durante piccole esibizioni danzerecce. Quella di sabato scorso è stata la seconda tappa dell'OTR II per Michelle Obama, che già due settimane fa era stata ripresa al concerto parigino di Beyoncé e Jay-Z. Anche in quell'occasione l'ex first lady si era lasciata trasportare dalla musica in compagnia della madre della cantante, Tina Knowles Lawson.

L'amicizia fra le due famiglie

La famiglia Obama e quella di Beyoncé hanno stretto un rapporto d'amicizia da diversi anni. L'amministrazione Obama ha più volte incluso la coppia artistica negli eventi e nelle iniziative della Casa Bianca. Beyoncé ha collaborato con Michelle Obama nel 2011 per la campagna "Let's Move" della first lady, che mirava a combattere l'obesità infantile. Si è anche esibita al primo ballo inaugurale della coppia nel 2009 e all'inaugurazione presidenziale nel 2013.