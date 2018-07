Street artist italiano Jorit arrestato a Betlemme. Farnesina al lavoro

Lo street artist napoletano, Jorit Agoch, e un altro ragazzo italiano sono stati fermati dalla polizia a Betlemme. A lanciare l'allarme dopo il fermo era stato proprio l'artista che su Facebook aveva scritto: "Siamo stati arrestati a Betlemme dall'esercito israeliano. Chi può aiutarci per favore lo faccia". La Farnesina sta seguendo il caso.

Il murales per Ahed Tamimi

Jorit stava realizzando un’opera di street art alta quattro metri sul muro che separa Israele dalla Cisgiordania raffigurante Ahed Tamimi, la ragazza diventata il simbolo della resistenza palestinese all'occupazione israeliana.

Farnesina segue il caso

Il Consolato generale a Gerusalemme e l'ambasciata a Tel Aviv, in stretto raccordo con la Farnesina, seguono con la massima attenzione il caso dei due italiani fermati a Betlemme, ai quali stanno fin d'ora prestando ogni possibile assistenza, in contatto con le autorità locali e le famiglie.

L'appello del sindaco di Napoli

"Jorit deve tornare subito a Napoli. La sua libertà è questione di democrazia, riguarda tutti. Lo aspetto anche perché abbiamo del lavoro programmato da portare a termine a San Giovanni a Teduccio": è l’appello del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, perché sia liberato l’artista partenopeo arrestato a Betlemme.

Chi è Jorit

Jorit Agoch, napoletano di origini olandesi, è noto nel capoluogo partenopeo per alcuni murales che ricoprono intere facciate di edifici dedicati a campioni del pallone come Diego Armando Maradona, raffigurato con dei segni sul viso nello stile dei tatuaggi maori, o grandi rappresentanti della napoletanità come l'attore Massimo Troisi. A Betlemme Jorit stava lavorando a un murales raffigurante Ahed Tamimi, l'attivista palestinese di 17 anni finita in carcere per aver schiaffeggiato un soldato dell'Idf, le forze di difesa israeliane. Tamimi è diventata nel tempo un simbolo della resistenza del popolo palestinese.