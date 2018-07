Grecia, incendi vicino ad Atene: 50 morti e oltre 150 feriti

Sono 50 i morti degli incendi nei boschi di pini attorno ad Atene secondo il bilancio aggiornato diffuso stamani dalla Protezione civile greca. Si contano anche 156 feriti. Le fiamme hanno carbonizzato fattorie e foreste e fatto fuggire le persone verso le spiagge per essere evacuate da navi della marina, yacht e barche da pesca. Migliaia i cittadini fuggiti, almeno 300 le auto distrutte e circa un migliaio le case distrutte dal fuoco (FOTO).

I soccorritori: 26 morti in una villa

I soccorritori greci hanno rinvenuto i corpi carbonizzati di 26 persone in una villa a Mati, sulla costa orientale dell'Attica, flagellata da incendi devastanti. Lo ha riferito un responsabile della Croce rossa.

Gli incendi nella zona di Atene

Secondo le ultime informazioni della Guardia costiera greca, nelle ultime ore sono stati recuperati anche i corpi di tre donne e di un bambino nei tratti di mare vicino ai roghi. Il primo vasto incendio si è sviluppato a Nordest di Atene, vicino a Penteli, muovendosi verso la città di Rafina. Nella vicina Mati la Guardia costiera è stata costretta a intervenire per evacuare i turisti intrappolati sulla spiaggia. Proprio qui si sarebbe registrata la maggioranza delle vittime, ritrovate senza vita in casa o nell'auto. Un secondo incendio è divampato poi tra le pinete, in una zona a 50 chilometri a Ovest della città. Sul campo sono stati dislocati centinaia di Vigili del fuoco e decine di mezzi.

Stato di emergenza

Intanto, le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza, e chiesto l'aiuto dell'Unione Europea. "Il fuoco infuria senza sosta, facciamo appello ai residenti di dirigersi verso Corinto per proteggere se stessi e i propri figli", ha detto il vicesindaco di Megara. "La gente piange, urla al telefono, mentre bruciano le auto parcheggiate e le sirene risuonano ovunque. L'aria è torrida, le fiamme sono vicine", ha raccontato un cronista vicino a Rafina, non lontano da Penteli, epicentro dell'incendio. Tre ospedali della capitale sono in stato di allerta e si sono attrezzati per ricevere le persone coinvolte nei roghi.