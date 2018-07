Moda, Burberry brucia prodotti invenduti per 31 milioni euro

Vestiti e accessori per un valore pari a 31 milioni di euro letteralmente andati in fumo. È ciò che è successo ai resti di magazzino di Burberry, marchio simbolo della moda inglese. Una soluzione che i vertici dell'azienda hanno definito conveniente.



Una perdita minima

Secondo quanto riportato dal Times, Burberry ha scelto di mandare in fumo 28 milioni di sterline di prodotti invenduti, pari a 31 milioni di euro. Una decisione che ha lasciato perplessi molti azionisti. Pur considerando gli alti prezzi di listino dell'azienda, infatti, la cifra "incenerita" corrisponde a quella che il marchio avrebbe potuto guadagnare vendendo a prezzo pieno 20mila modelli dei suoi iconici "trench coat", noti in tutto il mondo. Un'enormità. Anche perché - rivela ancora il Times - non sarebbe la prima volta: negli ultimi cinque anni, Burberry avrebbe a più riprese fatto ricorso a questa pratica, bruciando capi per un valore complessivo di 90 milioni di sterline (circa 100 milioni di euro).

Perché si bruciano i fondi di magazzino

La pratica di bruciare la merce che resta invenduta non è nuova per i brand del fashion. Di recente anche la catena svedese H&M ha ammesso di fare lo stesso. Le firme più rinomate decidono di attuare questa pratica per tutelare "la proprietà intellettuale" delle loro creazioni e difendersi dal timore di contraffazioni o vendite sottocosto. Ma l'azione ha scatenato da tempo numerose proteste sia per lo spreco che questa scelta comporta, sia per le conseguenze ambientali, denunciate a più riprese da gruppi ecologisti.