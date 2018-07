Trump: Ue nostro nemico, in parte anche Cina e Russia. Tusk: fake news

L’Unione europea è un "nemico" degli Stati Uniti. A dirlo è il presidente Usa Donald Trump in un'intervista alla Cbs registrata ieri. Un altro segnale negativo nei confronti di Bruxelles, dopo che la premier britannica Theresa May ha riferito che il tycoon le avrebbe detto di “far causa all’Ue”, al quale risponde su Twitter il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk: "L'America e l'Ue sono i migliori amici. Chiunque dica siamo nemici diffonde fake news".

Trump punta il dito anche contro Cina e Russia

Nell’intervista, Trump ha detto che gli Usa hanno "molti nemici", compresa la Ue, in particolare rispetto a "cosa fanno a noi in tema di commercio. Non lo si crederebbe dell'Ue, ma sono un nemico". Trump ha poi indicato anche la Russia come un'antagonista "in certi aspetti", e la Cina "economicamente". Su quest'ultima ha poi precisato: "Non vuol dire che sono cattivi. Non vuol dire nulla. Vuol dire che sono concorrenti".

May: Trump mi ha detto di fare causa all’Ue

Le parole di Trump alla Cbs trapelano lo stesso giorno in cui Theresa May, in un’intervista alla Bbc, ha rivelato che, secondo il tycoon, “l’Inghilterra dovrebbe fare causa all’Ue, invece di continuare a negoziare” per la Brexit. Soluzione che la premier ha giudicato troppo “brutale”. Ma l’inquilino della Casa Bianca, poi, le avrebbe anche detto che abbandonare le trattative la porterebbe in una situazione di stallo.