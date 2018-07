Iran, arrestata ragazza che ballava senza velo su Instagram

In Iran una ragazza è stata arrestata perché ha pubblicato su Instagram una serie di video in cui ballava senza hijab, il velo che copre la testa e che nel Paese è obbligatorio indossare nei luoghi pubblici. La giovane, che si chiama Maedeh Hojabri, è stata accusata di aver "violato le norme morali" della Repubblica.

Ammissione di colpa sulla tv pubblica

Come riporta la BBC, Hojabri aveva pubblicato circa 300 filmati sul suo account di Instagram e, prima che il profilo venisse bloccato dalle autorità, contava oltre 600mila followers. La ragazza, oltre ad aver trasgredito alla regola di indossare l'hijab, è considerata "colpevole" anche di aver ballato musica occidentale, anch’essa vietata dalle norme morali. Per queste ragioni è stata arrestata e, in un secondo momento, è stata ripresa dalle autorità in un video in cui "confessa" di aver violato la legge. Nell’ammissione di colpa, trasmessa dalla tv di Stato, la giovane donna, che nel video ha il volto oscurato, si scusa e ripete più volte che non era sua intenzione trasgredire quelle norme. Secondo alcuni media locali, Hojabri è stata in seguito liberata su cauzione ma non sono state ancora rilasciate comunicazioni ufficiali in tal senso.

Molti altri casi in questi anni

Quello di Hojabri non è il primo caso del genere in Iran. Già nel 2014, infatti, le autorità avevano arrestato sei tra donne e uomini colpevoli di aver pubblicato un video su Youtube che li ritraeva mentre ballavano sul tetto di un palazzo di Teheran sulle note di 'Happy' di Pharrell William. I tre uomini e le tre donne, dopo essere stati arrestati, erano stati condannati alla detenzione e a una serie di frustate.