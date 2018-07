Morbillo in Francia, terza vittima dall’inizio del 2018

Il morbillo fa un'altra vittima in Francia. Una ragazza di 17 anni è morta nell'ospedale di Bordeaux, nel sud-ovest del Paese, a causa di "complicazioni neurologiche" dovute alla malattia infettiva. Si tratta del terzo decesso registrato in Francia da inizio 2018. A fine giugno, era morto a causa del morbillo un paziente di 26 anni immunodepresso e lo scorso febbraio a causa della malattia era deceduta a Poitiers una madre di famiglia di 32 anni che non era mai stata vaccinata.

Casi in forte crescita rispetto al 2016

Già dopo il decesso del primo paziente, il quotidiano Le Figaro aveva messo a confronto il numero dei casi di morbillo registrati in Francia nei primi mesi del 2018 con quelli dell’intero 2016. Dall’analisi dei dati era emerso che da gennaio i contagiati erano stati circa 1.500 contro i 79 casi totali di due anni prima. Sulla scia di questo aumento di casi, già l’11 aprile, l’agenzia Santé Publique France palesava timori per "una grave epidemia in tutto il Paese", legata soprattutto a un’inadeguata copertura vaccinale. Secondo l’agenzia, infatti, in Francia solo il 79% dei bambini di età superiore ai due anni viene vaccinato con le due dosi necessarie del vaccino, quando per proteggere l’intera popolazione sarebbe necessaria una percentuale del 95%. Inoltre, come spiega Santé Publique France, il morbillo è una malattia molto contagiosa: una persona può infettare da 15 a 20 persone, mentre un malato di influenza può contaggiarne solo da 2 a 4.