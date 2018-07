Si teme un nuovo caso Skripal in Gb: coppia avvelenata con nervino

La polizia britannica non ha dubbi: l'uomo e la donna ricoverati in condizioni gravissime in Gran Bretagna sono stati colpiti dallo stesso tipo di veleno che aprì il caso Skripal. E cioè dal gas nervino 'Novichok’, di provenienza russa. A quattro mesi dall’avvelenamento dell'ex spia russa e della figlia, ora fuori pericolo, rischia così di riaprirsi un caso che sfociò in un grave incidente diplomatico tra Russia e Gran Bretagna e che coinvolse anche gli Stati Uniti e diversi Paesi europei che espulsero oltre 100 diplomatici russi.

La coppia avvelenata e le indagini ancora in corso

La coppia al momento è ricoverata nell'ospedale di Salisbury. I due erano stati trovati privi di sensi il 30 giugno, in un appartamento di Muggleton Road, ad Amesbury. La polizia, comunque, ha precisato che non è chiaro se ci sia un collegamento diretto tra questo episodio e il caso Skripal. E le indagini, del resto, sono ancora in corso nella cittadina di Amesbury, a soli 13 km di distanza da Salisbury, dove vennero avvelenati Serghiei e Yulia Skripal. Intanto è scesa in campo la squadra antiterrorismo con gli investigatori che hanno raccolto i campioni della sostanza e li hanno inviati al laboratorio militare di Porton Down, lo stesso che si è occupato dell'ex spia russa. "È un incidente importante che viene affrontato con la massima serietà", aveva subito sottolineato il portavoce della premier britannica, Theresa May, al termine di una riunione del comitato d'emergenza Cobra.

Chiusi al pubblico i luoghi frequentati dalla coppia

Ad Amesbury i luoghi che la coppia ha frequentato prima di sentirsi male, una chiesa battista e una farmacia, sono stati immediatamente chiusi al pubblico "per precauzione". E in tutta la cittadina è stata rafforzata la presenza della polizia. Per gestire l'emergenza a Salisbury durante il caso Skripal, erano stati mobilitati agenti da ben 40 dipartimenti in tutta l'Inghilterra e Galles, molti dei quali avevano appena lasciato la città.