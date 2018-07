Migranti, in Germania si prova a risanare strappo Merkel-Seehofer

"È vero che ho messo a disposizione i mandati, e tirerò le conseguenze nei prossimi tre giorni. Come passo intermedio, incontrerò oggi la Cdu, nella speranza che ci si possa mettere d'accordo", sono queste le intenzioni del ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer. "Tutto il resto sarà deciso dopo", ha aggiunto. Seehofer ha presentato le dimissioni dopo che Angela Merkel ha escluso i respingimenti immediati dei migranti al confine, previsti dal suo masterplan. Il portavoce della cancelliera intanto garantisce: "Il governo è ancora in grado di agire". E oggi, per le 17, è atteso un incontro proprio fra i due partiti (Cdu e Csu) protagonisti delle tensioni.

Cdu alla ricerca di un accordo

Intanto, il partito cristiano democratico tedesco è tornato a riunirsi questa mattina (2 luglio) a Berlino per fare il punto sulle prese di posizione annunciate nella notte dal ministro. La Cdu tedesca vede ancora spazio per un compromesso con la Csu bavarese di Seehofer sui migranti. È quello che si legge in una dichiarazione al termine dell’incontro del partito di Angela Merkel. "Noi auspichiamo un accordo per una procedura comune. Nella politica migratoria noi perseguiamo gli stessi obiettivi. Vogliamo ordinare, guidare e limitare l'immigrazione", continua la dichiarazione della Cdu. Intanto dalla Csu è emerso che sabato sera, in cancelleria, Merkel avrebbe respinto i compromessi proposti da Seehofer. In particolare, il ministro aveva proposto che si procedesse soltanto ai respingimenti immediati di alcuni migranti, quelli per i quali fosse già avviata la procedura di richiesta di asilo. Seehofer, che da sempre chiede politiche più incisive sul tema dei migranti, sarebbe stato ance disposto a rinunciare a respingere i migranti registrati in Spagna e Grecia, Paesi con cui Merkel ha trovato un accordo per i respingimenti immediati.

Stabilità del governo non in discussione

Dalla Baviera, nel frattempo, arrivano parole di distensione: "La stabilità del governo per noi non è in discussione, e neppure la fine del gruppo parlamentare comune è la strada giusta". Lo ha detto il presidente bavarese, Markus Soeder, che sostiene che "in un governo si può raggiungere molto, ma fuori no". "Noi riteniamo che ci sia bisogno di maggiore sicurezza sulle frontiere", ha continuato parlando a margine di un evento a Passau, e sottolineando che il partito (Csu) sia comunque disponibile al compromesso. Nel pomeriggio, intanto, alle 17 è previsto a Berlino un incontro tra i due partiti alleati, Csu e Cdu, per sondare la possibilità di questo accordo.