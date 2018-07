Migranti, Merkel: impossibile accordo con Italia. Libia: più mezzi

Con l'Italia “un accordo non era possibile”. Così Angela Merkel, in un’intervista all’emittente tedesca Zdf, torna sul Consiglio europeo svoltosi tra il 28 e il 29 giugno sulla questione migranti. “L'Italia vuole prima ottenere una riduzione dei migranti che arrivano in quel Paese - ha affermato la cancelliera tedesca - Il premier ha detto che hanno l'impressione di essere stati a lungo piantati in asso". Per il governo di Angela Merkel, oggi 1° luglio, si tratta di una giornata decisiva. La Cdu e la Csu, alleati di governo, dovrebbero infatti sciogliere le riserve sul nodo delle politiche sull'asilo, su cui si sono scontrati il ministro dell'Interno Horst Seehofer e la cancelliera. La Csu dovrà decidere se è soddisfatta dagli accordi che la Merkel avrebbe raggiunto con altri 14 Paesi dell’Ue per il respingimento rapido dei migranti secondari, cioè quelli che si trovano in Germania dopo aver presentato domanda di asilo in altri Paesi. Sulle smentite che arrivano da Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca sugli accordi, Merkel ha detto: “Mi dispiace degli equivoci, non abbiamo stipulato degli accordi", ma uno scambio "a livello politico”. La Marina libica, intanto, chiede "subito più mezzi per "affrontare il traffico di esseri umani" e per il "bene dei migranti" (LO SPECIALE MIGRANTI).

Merkel: in Ue "non sono rimasta zitta nell'angolo"



Sollecitata sul ridimensionamento del suo ruolo in Europa, dove adesso sarebbero altri a dettare la linea, la cancelliera tedesca ha affermato: "Non la vedo così. Abbiamo fatto molto per questo accordo in Europa. Non sono certo rimasta seduta zitta nell'angolo. Su questo lei può stare tranquilla", ha risposto, sottolineando di essere "felice" che ci sia un presidente forte in Francia, e che ci sia un cancelliere giovane in Austria.

Marina libica: "L'Italia dia subito altri mezzi alla nostra Guardia costiera"

Intanto il Capo di Stato maggiore della marina libica, l'ammiraglio Salem Rahuma, ha auspicato che l'Italia fornisca "il prima possibile" altri mezzi alla Guardia costiera di Tripoli per affrontare il traffico di esseri umani e fare "il bene" dei migranti. Il riferimento implicito dell'ammiraglio è alle sette motovedette già fornite dall'Italia e alle 12 prospettate dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Abbiamo un una collaborazione molto forte con l'Italia: sono sicuro che l'Italia appoggerà ancora di più la Marina e la Guardia costiera" libiche, ha detto l'ammiraglio. "Vorrei che questi aiuti arrivino il prima possibile. Sono sicuro che arriveranno per il bene dei migranti", ha aggiunto. Rahuma ha poi sottolineato che quella fra Libia e Italia "è una collaborazione positiva e sarà sempre così. Non permetterò a nessuno di rovinare il rapporto fra i due Paesi e i due popoli: la nostra collaborazione è più importante di qualsiasi altra cosa".

