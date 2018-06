Migranti, vertice Ue. Merkel: senza accordo avanti con i volenterosi

Tsipras, pronto ad aiutare Merkel su movimenti secondari

Atene è pronta a siglare un accordo bilaterale con Berlino per accogliere i richiedenti asilo che dalla Grecia si sono diretti in Germania. Il premier greco Alexis Tsipras in un'intervista al Finacial Times tende la mano alla cancelliera Angela Merkel sulla questione dei cosiddetti "movimenti secondari" dei migranti, alla vigilia del cruciale vertice Ue di oggi e domani a Bruxelles. "Non ci importa che forse avremo dei ritorni dalla Germania se questo sarà di aiuto, per dare ai trafficanti un segnale" che l'Europa sta affrontando il problema dei flussi migratori illegali, dice Tsipras al quotidiano finanziario. "Dobbiamo trovare il modo, nel quadro del diritto internazionale, di condividere il peso e di non avere questa posizione ingiusta per i Paesi di frontiera, ma anche per la Germania, perché non è giusto che tutte queste persone vadano in Germania, se questo è un problema europeo", afferma il premier greco. Tuttavia, spiega Tsipras, i migranti di ritorno dalla Germania "non sarebbero un problema" per la Grecia, perché i dati indicano che mensilmente i richiedenti asilo che ogni mese lasciano il territorio greco diretti verso il nord Europa sono un numero limitato, compreso tra i 50 e i 100.