Parigi, nuove opere di Banksy: bimba copre una svastica con i fiori

Una bimba che ricopre di fiori rosa una svastica, un signore che tende a un cane lo stesso osso della sua zampa amputata. Banksy colpisce ancora: secondo gli esperti sarebbero dello street artist britannico alcune opere comparse in questi ultimi giorni sui muri di Parigi per illustrare la crisi dei migranti che scuote l'Europa. I muri scelti si trovano in Porte de la Chapelle, avenue de Flandre o nel quinto arrondissement. Per il quotidiano francese Le Monde, "evocano la crisi dei migranti e la politica francese dinanzi a questa questione". Anche le Parisien riporta la notizia: "Ancora una volta lo scopo è attaccato all'attualità e diretto in favore dei migranti".

Opere sulla crisi dei migranti

I lavori risalirebbero al 20 giugno: l’artista li avrebbe realizzati in occasione della Giornata mondiale dei rifugiati. L’opera apparsa nel diciottesimo arrondissement, vicino Porte de la Chapelle, si trova a pochi metri da un vecchio centro di prima accoglienza dei rifugiati, smantellato lo scorso marzo. Sono cinque i murales sui muri della capitale francese disegnati negli ultimi giorni e che potrebbero appartenere a Banksy, la cui identità rimane un mistero. Negli anni scorsi Banksy aveva realizzato un murales nei pressi dell'ambasciata francese a Londra. Nel 2015 ha realizzato quattro opere in sostegno ai migranti della giungla di Calais, tra cui un ritratto di Steve Jobs, figlio di migranti siriani, per illustrare la crisi migratoria.