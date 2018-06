Nuova Zelanda, la premier Jacinda Ardern dà alla luce una bambina

Il primo ministro della Nuova Zelanda Jacinda Ardern ha dato alla luce la sua prima figlia. Annunciando l'evento via social con una foto insieme con la neonata e il marito Clarke Gayford, si è detta "molto fortunata" e ha colto l'occasione per ringraziare il team che l'ha assistita presso l'Auckland City Hospital.

"Benvenuta nel nostro villaggio"

La primogenita del primo ministro neozelandese è nata alle 4.45 pm e pesa 3,31 kg. Il ricovero è avvenuto alle 5.50 del mattino di giovedì 21 giugno: poco dopo è iniziato il travaglio "Grazie a tutti voi per i vostri auguri e la vostra gentilezza - ha continuato Ardern -. Stiamo tutti bene grazie allo splendido team dell'Auckland City Hospital". La notizia della gravidanza era stata annunciata dalla premier e da suo marito a gennaio.

Maternità per sei settimane

Come riporta il Guardian, Jacinda Ardern rimarrà in maternità per sei settimane. I suoi compiti saranno svolti da Winston Peters, vice primo ministro. Ha già assunto alcuni incarichi di Ardern. Prima del parto, la premier aveva dichiarato che sarebbe comunque rimasta in stretto contatto con Peters per essere coinvolta nelle decisioni più importanti. Dopo l'ingresso della premier in ospedale, Peters ha dichirato "È un giorno felice e da parte della coalizione di governo auguriamo a lei e a Clarke tutto il meglio". A congratularsi via social per il lieto evento anche l'ambasciatore americano Scott Brown. Il ministro della giustizia neozelandese Andrew Little ha girato un simpatico video di felicitazioni, postandolo su Twitter.

Ardern come Bhutto

Ardern è diventata il secondo capo di governo eletto ad avere avuto una gravidanza e aver partorito, nella storia. Il primato era stato segnato da Benazir Bhutto, durante il suo primo mandato da prima ministra del Pakistan, nel 1990. Come ha dichiarato l'ex primo ministro Helen Clark, la gravidanza di Ardern è un ottimo esempio per i giovani del suo Paese. "Jacinda ha seguito la sua strada, i neozelandesi hanno seguito la loro strada... Penso che stiamo mostrando una grande maturità come nazione con questo evento". Tra i primati del primo ministro neozelandese, Ardern, 37 anni, è anche il capo di governo più giovane che la Nuova Zelanda abbia mai avuto.