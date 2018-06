Cina, discorso dello studente italiano che ha "scoperto l'acqua calda"

“Hai la febbre? Bevi acqua calda. Hai mal di pancia? Bevi acqua calda. Sei stressato? Bevi acqua calda. Perbacco, l’acqua cinese fa miracoli!”. Uno studente italiano ha deciso di puntare sull’ironia durante il suo discorso di laurea - in cinese - all’università di Shanghai. Davanti a compagni e famigliari, ha scherzato: “In questi anni in Cina ho scoperto che, quando non mi sento tanto bene, per qualsiasi problema i miei amici cinesi mi consigliano sempre di curarmi bevendo acqua calda”. Il pubblico ha apprezzato, riso e applaudito. E il video del discorso è diventato popolare anche sul web, tanto da essere condiviso molte volte sul social cinese Weibo.

Battute anche sui suoi genitori

In platea, ad ascoltare il ragazzo, c’erano anche i suoi genitori, arrivati dall’Italia per l’occasione. “Non parlano una parola di cinese, quindi non so perché siano venuti da così lontano per ascoltare il mio discorso”, ha detto lo studente suscitando ancora le risate dei presenti. Poi, oltre ad altre battute divertenti, anche una parte più seria: “Circa 4 anni fa sono arrivato in Cina per la prima volta. Credo che questo mi abbia fatto crescere e cambiare molto. Studiare qui è stato un punto di svolta della mia vita. Mi ha permesso di allargare gli orizzonti e di aprire la mente”.