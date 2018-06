Regno Unito, tre persone investite e uccise da un treno a Londra

Tre persono sono state investite e uccise da un treno a Loughborough Junction, nel sud di Londra. A renderlo noto è stata la polizia che sta cercando di chiarire le dinamiche di un incidente definito, come riporta il "Guardian", "inspiegabile".

Indagini in corso

Il sovrintendente della polizia ferroviaria, Gary Richardson, ha dichiarato che la sua squadra è a lavoro per chiarire le dinamiche dell'incidente e capire come le tre persone abbiano potuto perdere la vita. "Chiedo a chiunque fosse vicino a Loughborough Junction stamane, e che potrebbe aver visto qualcosa, di contattarci il prima possibile", ha aggiunto Richardson. Ritardi e pesanti disagi sono destinati a proseguire per diverse ore lungo la linea coinvolta.

Le testimonianze



Secondo le forze dell'ordine, tutto lascerebbe pensare ad un incidente, anche se non è ancora chiaro cosa ci facessero le tre persone sul binario, all'ingresso della stazione di Loughborough Junction, in prossimità del quartiere londinese di Brixton. La linea ferroviaria in questione è servita dai treni della linea Thameslink: il convoglio, secondo quanto hanno raccontato alcune persone presenti, si sarebbe trovato le vittime di fronte e non le avrebbe potute evitare. L'allarme è stato dato verso le 7.30 locali della mattina del 18 giugno, ma quando i soccorsi sono arrivati non hanno potuto che constatare la morte dei tre. Per il momento non si conosce l'identità delle persone coinvolte.