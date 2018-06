Il primo selfie di Kim Jong-un a Singapore

Sorridente e rilassato, si scatta un selfie come una persona qualunque. Il leader nordcoreano, Kim Jong-un è arrivato a Singapore e ha trascorso la sera con il ministro degli Esteri di Singapore e quello dell'Istruzione, Vivian Balakrishnan e Ong Ye Kung. A pubblicare lo scatto su Twitter è stato proprio Balakrishnan.

Il tour di Kim nei luoghi famosi di Singapore

Kim si trova a Singapore per lo storico vertice con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in programma il 12 giugno (TUTTE LE INFORMAZIONI SUL MEETING). In serata, il leader nordcoreano ha fatto tappa al Flower Dome, che ospita anche piante provenienti dall'area mediterranea, dopo avere lasciato l'hotel dove alloggia, il St. Regis, intorno alle 21.10. Si tratta della prima visita della città - e la prima uscita dall'albergo - da quando Kim è atterrato il 10 giugno a Singapore. Un'occasione che il ministro degli Esteri di Singapore avrà voluto immortalare con un selfie. Il leader e il suo entourage hanno fatto tappa anche in altre località famose della città, come Marina Bay Sands.